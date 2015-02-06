Собственно, Я :)
Инженер потестированию
Обязанности:
· функциональное тестирование;
· конфигурационное тестирование;
· регрессионное тестирование;
· разработка тестовой модели;
· заведение дефектов в баг-трекинговой системе Jira;
· написание тестовых сценариев;
· валидация тестовых сценариев;
Тестируемыесистемы: Бета-версия Единого Портала Государственных и Муниципальных Услуг,
Мобильная версия Единого Портала Государственных и Муниципальных Услуг.
Используемыесистемы: Atlassian Jira, Testlink, Sitechco (чек-листы), КУ (концентраторуслуг).
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Тестирование ПО
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$3/час
от 1 дня
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