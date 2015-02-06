sheloputik

Елена sheloputik

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Собственно, Я :)

Инженер потестированию

Обязанности:

·        функциональное тестирование;

·        конфигурационное тестирование;

·        регрессионное тестирование;

·        разработка тестовой модели;

·        заведение дефектов в баг-трекинговой системе Jira;

·        написание тестовых сценариев;

·        валидация тестовых сценариев;

 

Тестируемыесистемы: Бета-версия Единого Портала Государственных и Муниципальных Услуг,

Мобильная версия Единого Портала Государственных и Муниципальных Услуг.

Используемыесистемы: Atlassian Jira, Testlink, Sitechco (чек-листы), КУ (концентраторуслуг).

Тестирование ПО
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$3/час
от 1 дня
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