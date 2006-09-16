Занимаюсь полиграфией (допечатная подготовка) с 1994 года.

Верстка книг (как примитивная для ризо и т.п., так и эксклюзивная), журналов.

Полный цикл - начиная с идеи и завершая выводом пленок.

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С перерывами занимался флешем (не дизайном и не аннимацией, а программированием на AS).

Демоверсия разработанной мной игры (идея игры тоже моя) на colorit10.narod.ru.

(демонстрация оригинальности идеи и работающего механизма - дизайн и звук делается под конкретного заказчика).