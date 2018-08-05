Татьяна Шипеева shipeeva972017shipeeva972017
26 летРоссия/Сергиев Посад
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Молодой специалист с творческими навыками
Разработка макетов полиграфической продукции: листовки, визитки, афиши, буклеты. Создание фирменного стиля, логотипа, каталога. Стилизация портрета, изображения. Обработка фотографии, коррекция фотографии, обработка
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Портфолио
- Флаер-книжка, внутренняя сторона100 просмотров
- Обложка для художественного журнала116 просмотров
- Обложка для художественного журнала142 просмотра
- Обложка для художественного журнала110 просмотров
- Календарь, лицевая сторона101 просмотр
- Буклет, лицевая сторона127 просмотров
- Афиша для книжного магазина108 просмотров
- Афиша для книжного магазина105 просмотров
- Афиша для книжного магазина103 просмотра
- Стилизация портрета100 просмотров
- Стилизация портрета445 просмотров