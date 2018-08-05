shipeeva972017

Татьяна Шипеева shipeeva972017

 
26 летРоссия/Сергиев Посад
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Молодой специалист с творческими навыками

Разработка макетов полиграфической продукции: листовки, визитки, афиши, буклеты. Создание фирменного стиля, логотипа, каталога. Стилизация портрета, изображения. Обработка фотографии, коррекция фотографии,  обработка

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