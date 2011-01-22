Композитор,аранжировщик,музыкант

Предлагаю услуги:

- написание песен с нуля;

- написание песен на Ваши стихи;

- аранжировка Ваших песен;

- создание саундтреков к видео проектам, играм, фильмам, телепрограммам, рекламе;

- минусовка на предоставленные Вами композиции;

- работаю с гимнами, музыкальными заставками;

- озвучка, дубляж, наложение эффектов, звукорежиссура;

- нестандартные решения;

Готовый продукт предоставлю как в сведенном состоянии, так и потреково, или как проект одного из музыкальных редакторов.

Цена зависит от сложности и оговаривается в каждом конкретном случае.

Буду рад помочь всем в Вашей творческой деятельности!