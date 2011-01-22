Композитор,аранжировщик,музыкант
Предлагаю услуги:
- написание песен с нуля;
- написание песен на Ваши стихи;
- аранжировка Ваших песен;
- создание саундтреков к видео проектам, играм, фильмам, телепрограммам, рекламе;
- минусовка на предоставленные Вами композиции;
- работаю с гимнами, музыкальными заставками;
- озвучка, дубляж, наложение эффектов, звукорежиссура;
- нестандартные решения;
Готовый продукт предоставлю как в сведенном состоянии, так и потреково, или как проект одного из музыкальных редакторов.
Цена зависит от сложности и оговаривается в каждом конкретном случае.
Буду рад помочь всем в Вашей творческой деятельности!
Портфолио
- Гитары208 просмотров