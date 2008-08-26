Занимаюсь разработкой на PHP с 2001 года.

Порядка 20 личных и 5 командных проекта, причем в 2 командных выступал в качестве key developer'а+core architect'а+project manager'а (в пост-совковых фирмах это сейчас называют тех.директор).

Стараюсь брать интересные проекты (например: интранет-система пятизвездочного европейского тур.агенства с ведением CRM-отношений, управления турами, автоматическим нахождением и бронирование авиабилетов). В рутинных проектах (установка мамбов/друпалов/и-магазинов) стараюсь подойти творчески.

http://www.shpikat.com/