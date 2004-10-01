shurik_kun

Александр Анненков shurik_kun

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад

Здравствуйте.

Личная информация:

ФИО : Анненков Александр Петрович

пол : муж.

дата рождения : 14 мая 1984г.

уровень образования: незаконченное высшее

семейное положение : Холост

дети : нет

образование : 5 курс ФАЛТ МФТИ.

Иностранные языки и компьютерные навыки:

Английский свободно

Технический английский

Немецкий читаю и перевожу со словарем

Перевод технических статей.

Продвинутый пользователь ПК. Отличное знание Microsoft Office, языков программирования С++, Pascal.

Также владею основами HTML.

Опыт работы:

общий стаж: 1 год

время работы: 10.2004 -- 10.2005

место работы: ОАО"РПКБ"

должность : техник 1-ой категории

обязанности : составление и программирование математических моделей.

С уважением

Александр.

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