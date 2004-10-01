shurik_kun

Здравствуйте.
Личная информация:
ФИО : Анненков Александр Петрович
пол : муж.
дата рождения : 14 мая 1984г.
уровень образования: незаконченное высшее
семейное положение : Холост
дети : нет
образование : 5 курс ФАЛТ МФТИ.
Иностранные языки и компьютерные навыки:
Английский свободно
Технический английский
Немецкий читаю и перевожу со словарем
Перевод технических статей.
Продвинутый пользователь ПК. Отличное знание Microsoft Office, языков программирования С++, Pascal.
Также владею основами HTML.
Опыт работы:
общий стаж: 1 год
время работы: 10.2004 -- 10.2005
место работы: ОАО"РПКБ"
должность : техник 1-ой категории
обязанности : составление и программирование математических моделей.
С уважением
Александр.