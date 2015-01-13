Специализация и профессиональные навыки:

Английский язык, цифровая обработка изображений,графические редакторы от Adobe, Corel и другие, высокая скорость набора текста на клавиатуре, работа с приложениями и документами, MS Office и т.д. Готов к обучению, овладению новыми знаниями.

Образование

СПбГУАП (Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения; ЛИАП)

Высшее,специальное, Санкт-Петербург, 2008 — 2013

Ф-т: Вычислительных систем и программирования (Вычислительных и радиоэлектронных

систем); 4

Специальность:вычислительные машины, комплексы системы и сети (230101)

Квалификация:инженер