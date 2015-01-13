Специализация и профессиональные навыки:
Английский язык, цифровая обработка изображений,графические редакторы от Adobe, Corel и другие, высокая скорость набора текста на клавиатуре, работа с приложениями и документами, MS Office и т.д. Готов к обучению, овладению новыми знаниями.
Образование
СПбГУАП (Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения; ЛИАП)
Высшее,специальное, Санкт-Петербург, 2008 — 2013
Ф-т: Вычислительных систем и программирования (Вычислительных и радиоэлектронных
систем); 4
Специальность:вычислительные машины, комплексы системы и сети (230101)
Квалификация:инженер
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