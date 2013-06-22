Переводчик итальянского языка.

Устный, письменный перевод.

С 1999-2005 гг. работала в Москве на итальянских выставках сезонных распродаж одежды, в качестве переводчика, а также продавца.

На выставках в ЭКСПОЦЕНТРЕ со многими итальянскими фирмами, выставляющими свою продукцию.

Возвращаясь в Ташкент на летний период, занималась техническими переводами.

9-летний опыт работы на выставках УзЭКСПОЦЕНТРА.

С 2008г работала в Ташкенте, в итальянском ресторане “AFFRESCO” престижной сети ресторанов Премиум-класса CARAVAN-GROUP”, в качестве Арт-Директора.

Трижды была в Италии в качестве сопровождающего переводчика, имею большой опыт в ведении переговоров.

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