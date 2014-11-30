silva-abevega

Юлия silva-abevega

 
39 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Образование

2014 Московский государственный университет печати им. И. Федорова, Москва

Факультет профессиональной переподготовки, издательское дело, Редакторская подготовка изданий

2013 Высшая религиозно-философская школа, Санкт-Петербург

религиоведение

2011 Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, Москва

богословский, отделение классической филологии

2006 МОМК №2

сестринское дело

Опыт работы: 

3 месяца

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН KIDSTORE

Москва, kidstore.ru

Розничная торговля

·        Интернет-магазин

Контент-менеджер

Обязанности: 

- наполнение сайтов компании контентом; 

- отслеживание актуальности и корректности информации на сайтах;

 

3 года 4месяца

КРОС, ЗАО

Москва, www.cros.ru

СМИ,маркетинг, реклама, PR, дизайн, продюсирование

·        Производствомультимедиа, контента, редакторская деятельность

Редактор новостей

мониторинг новостей; работа вновостных базах Медиалогия, Public.ru

 

1 год 8месяцев

Литературное агентство Абевега Ру

Москва, www.abevega.ru

СМИ,маркетинг, реклама, PR, дизайн, продюсирование

·        Организациявыставок, Event-, PR, рекламные, дизайн- услуги

·        Распространениемультимедиа и печатной продукции

·        Издательскаядеятельность

·        Производствомультимедиа, контента, редакторская деятельность

менеджер по реализации проектов, редактор,литературный агент

продвижение продукции наиздательский рынок, встречи, переписка с клиентами, редактирование текстов,

разработка проекта магазина детских товаров, запуск торговых точек

 

11 месяцев

НОУ Свободная школа

Жуковский, www.freeschool.ru

Образовательныеучреждения

·        Школа,детский сад

секретарь

ведение документации

 

4 месяца

Детский санаторий Кратово

Жуковский

Образовательныеучреждения

·        Интернат,детский дом

младший воспитатель

уход за детьми с ограниченнымивозможностями

 