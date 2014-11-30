silva-abevega

Образование
2014 Московский государственный университет печати им. И. Федорова, Москва
Факультет профессиональной переподготовки, издательское дело, Редакторская подготовка изданий
2013 Высшая религиозно-философская школа, Санкт-Петербург
религиоведение
2011 Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, Москва
богословский, отделение классической филологии
2006 МОМК №2
сестринское дело
Опыт работы:
3 месяца
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН KIDSTORE
Москва, kidstore.ru
Розничная торговля
· Интернет-магазин
Контент-менеджер
Обязанности:
- наполнение сайтов компании контентом;
- отслеживание актуальности и корректности информации на сайтах;
3 года 4месяца
КРОС, ЗАО
Москва, www.cros.ru
СМИ,маркетинг, реклама, PR, дизайн, продюсирование
· Производствомультимедиа, контента, редакторская деятельность
Редактор новостей
мониторинг новостей; работа вновостных базах Медиалогия, Public.ru
1 год 8месяцев
Литературное агентство Абевега Ру
Москва, www.abevega.ru
СМИ,маркетинг, реклама, PR, дизайн, продюсирование
· Организациявыставок, Event-, PR, рекламные, дизайн- услуги
· Распространениемультимедиа и печатной продукции
· Издательскаядеятельность
· Производствомультимедиа, контента, редакторская деятельность
менеджер по реализации проектов, редактор,литературный агент
продвижение продукции наиздательский рынок, встречи, переписка с клиентами, редактирование текстов,
разработка проекта магазина детских товаров, запуск торговых точек
11 месяцев
НОУ Свободная школа
Жуковский, www.freeschool.ru
Образовательныеучреждения
· Школа,детский сад
секретарь
ведение документации
4 месяца
Детский санаторий Кратово
Жуковский
Образовательныеучреждения
· Интернат,детский дом
младший воспитатель
уход за детьми с ограниченнымивозможностями