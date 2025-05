Екатерина Косолапова прекрасный специалист своего дела. Справилась с задачей быстро и эффективно! Кроме логотипа еще сделала мне визитки, и каждый раз делала необходимые изменения в ходе разработки дизайна. Кроме того, Катя приятная в общении девушка с доброжелательным характером. Я уверена это не последний наш проект вместе. Ekaterina Kosolapova, is a great specialist in the field of graphic design. She completed this project fast and with high quality. It was a pleasure working with her. Besides being expert in her field, she has a very friendly, non-confrontational personality. This was her first project for me, and I am sure will not be the last.