Я, Окнерис Александ Петрвич, представляю собой человека, который поистине заинтересован во фрилансерстве.

Профессия моя носит гордое название экономист-кибернетик, которая в свою очередь тесно связана с менеджментом.

Увлечения и предпочтения: очень хотелось бы мне поработать на ниве журналистики, то есть различные артиклы, статьи и так далее - это мне действительно интересно (В ОСОБЕННОСТИ ПРО МУЗЫКУ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ СТИЛИ, ГРУППЫ, так как сам являюсь МУЗЫКАНТОМ). Опыт ИМЕЕТСЯ (правда, не в государственных СМИ)

Кстати, в этом году (а точнее этим летом)я, как назвавший себя громким словом МУЗЫКАНТ, выиграл на конкурсе "Басовище" (http://basowiszcza.org/main.php?jez=pl - первые в списке призеров с 25 часами записи в судии - это мой коллектив.)

В общем, всё что мог сказал. За дополнительной информацией обращайтесь напрямую -отвечу с удовольствием !