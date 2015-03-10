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Татьяна Рыбак
sitecreatory
sitecreatory
40 лет
10 лет на
фриланс
-бирже
Была
10 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Владимир
KozlovB2B
33 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
42 отзыва
$11
10 баллов
10 лет назад
Необходимо переделать главное меню сайта
1С
Татьяна отлично справилась с работой! Рекомендую!
Точное ТЗ. Быстрая оплата. Всё отлично!!!
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Отзывы заказчиков
1
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