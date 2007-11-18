Внедрение новых проектов в сфере информационных технологий и разработка программного обеспечения для Интернет-коммерции на основе современных IT-решений:

Delphi, PHP, MySQL, CSS, JavaScript, Flash и др.

Разработка сайтов, перевод сайтов на систему управления SiteEdit. Полный комплекс услуг:

- off-line редактор сайта;

- доменные имена;

- хостинг;

- почтовые ящики;

- техническая поддержка.

Готовый набор модулей для реализации всех популярных Интернет-сервисов: гостевая книга, доска объявлений, рейтинги, голосования, чат, поиск по сайту с учетом всех словоформ русского языка, форум, Интернет магазин и многих других.

Интеграция Интернет-магазинов с традиционными, электронными видами оплат и банковскими картами.

Создание эксклюзивных дизайнов.

Разработка фирменного стиля компании.

Профессиональная раскрутка и продвижение сайта, регистрация в каталогах и поисковых системах.

Создание сайтов "под ключ", разработка нестандартных Интернет-решений.

Бесплатное обновление системы управления и комплексная техническая поддержка.