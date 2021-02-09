Ищу заказы для Транскрибации и переводов текста.

Здравствуйте!

Ищу дополнительную подработку. Остановился на варианте - Транскрибация и перевод текстов английского на русский и обратно. Мне уже достаточно лет, чтобы играться. Подхожу к любому делу очень ответственно и серьезно.

Спокойно можете мне доверить свои задания и работа будет выполнена согласно регламента договоренностей и точно в срок. Приложу все свои усилия, чтобы вы оставались довольными.