Образование:
2001 – 2006гг. Алтайский государственный университет. Факультет:Физико-технический.
Специализация: Вычислительныемашины, комплексы, системы и сети. Квалификация: инженер.
Дополнительное образование:
04 – 06. 2010 семинарыпо курсу «Рисунок» при Институте архитектуры и дизайна АГТУ им. Ползунова
2007 – 2009гг. отделение «Дизайн»Детская художественная школа № 2.
Опыт работы:
11.08. 2010 – по настоящий момент. КАУ Театр Драмы им.В.М. Шукшина
Дизайнер отдела маркетинга и рекламы
• Разработка дизайн-макетовдля книг, афиш, листовок, визиток, баннеров;
• Верстка книг, журналов,бланков в программах: InDesign, CorelDRAW;
• Обработка и ретушированиефотографий в программе Photoshop;
• Предпечатная подготовка.
1.12.2009 – 31.03.2010гг. ООО «Алтайская неделя плюс»(центр оперативной полиграфии «Спринт»)
Дизайнер
• Взаимодействие сзаказчиком от принятия заказа до выдачи продукции;
• Заполнение бланковзаказов, расчет стоимости продукции;
• Печать на цифровой машинеXerox;
• Предпечатная подготовка;
• Разработка дизайн-макетовдля книг, афиш, листовок, визиток;
• Верстка книг, журналов,бланков в программах: InDesign, CorelDRAW;
• Обработка и ретушированиефотографий в программе Photoshop.
18.12.2006 – 6.11.2009гг. ООО «Агентство рекламныхтехнологий» (типография)
Дизайнер-верстальщик
• Разработкамакетов для книг, афиш, буклетов, визиток;
• Версткакниг, журналов, бланков в программах: PageMaker, InDesign, CorelDRAW;
• Обработка иретуширование фотографий в программе Photoshop;
• Предпечатная подготовка;
• Составлениемонтажей для офсетной и цифровой печати в программах: CorelDRAW, Adobe AcrobatProfession.
22.09.2006 – 31.10.2006гг.Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. Шишкова
Библиотекарь (редакционно - издательский отдел)
• Тиражирование на ризографе, склейка,сшивка документов;
• Резка печатной продукции;
• Верстка текстов в PageMaker.