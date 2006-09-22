Осмысленное расположение текста и картинок (верстка)

Образование:

2001 – 2006гг. Алтайский государственный университет. Факультет:Физико-технический.

Специализация: Вычислительныемашины, комплексы, системы и сети. Квалификация: инженер.

Дополнительное образование:

04 – 06. 2010 семинарыпо курсу «Рисунок» при Институте архитектуры и дизайна АГТУ им. Ползунова

2007 – 2009гг. отделение «Дизайн»Детская художественная школа № 2.

Опыт работы:

11.08. 2010 – по настоящий момент. КАУ Театр Драмы им.В.М. Шукшина

Дизайнер отдела маркетинга и рекламы

• Разработка дизайн-макетовдля книг, афиш, листовок, визиток, баннеров;

• Верстка книг, журналов,бланков в программах: InDesign, CorelDRAW;

• Обработка и ретушированиефотографий в программе Photoshop;

• Предпечатная подготовка.

1.12.2009 – 31.03.2010гг. ООО «Алтайская неделя плюс»(центр оперативной полиграфии «Спринт»)

Дизайнер

• Взаимодействие сзаказчиком от принятия заказа до выдачи продукции;

• Заполнение бланковзаказов, расчет стоимости продукции;

• Печать на цифровой машинеXerox;

• Предпечатная подготовка;

• Разработка дизайн-макетовдля книг, афиш, листовок, визиток;

• Верстка книг, журналов,бланков в программах: InDesign, CorelDRAW;

• Обработка и ретушированиефотографий в программе Photoshop.

18.12.2006 – 6.11.2009гг. ООО «Агентство рекламныхтехнологий» (типография)

Дизайнер-верстальщик

• Разработкамакетов для книг, афиш, буклетов, визиток;

• Версткакниг, журналов, бланков в программах: PageMaker, InDesign, CorelDRAW;

• Обработка иретуширование фотографий в программе Photoshop;

• Предпечатная подготовка;

• Составлениемонтажей для офсетной и цифровой печати в программах: CorelDRAW, Adobe AcrobatProfession.

22.09.2006 – 31.10.2006гг.Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. Шишкова

Библиотекарь (редакционно - издательский отдел)

• Тиражирование на ризографе, склейка,сшивка документов;

• Резка печатной продукции;

• Верстка текстов в PageMaker.