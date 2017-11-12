SEO продвижение, разработка сайтов, копирайтинг
Более 8 лет практического опыта в интернет-маркетинге. В портфолио как небольшие региональные проекты, так и крупные московские сайты. Неизменен лишь результат - заказчик всегда получает то, что заказал. Все активности строго регламентированы и оцениваются предварительно.
Заказчиком оплачивается исключительно проделанная работа, за воздух денег не беру.
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Портфолио
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