SEO продвижение, разработка сайтов, копирайтинг

Более 8 лет практического опыта в интернет-маркетинге. В портфолио как небольшие региональные проекты, так и крупные московские сайты. Неизменен лишь результат - заказчик всегда получает то, что заказал. Все активности строго регламентированы и оцениваются предварительно.

Заказчиком оплачивается исключительно проделанная работа, за воздух денег не беру.