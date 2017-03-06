skinet2009

JavaScript-разработчик

Основная деятельность:

Разработка FrontEnd’а и интеграция существующих решений. Реализации логики пользовательского интерфейса, оптимизация существующего кода, интеграция и взаимодействие клиентской и серверной части.

Место работы: МОЙДОМ.RU Кострома, moydom.ru/ (Опыт работы 1 год 5 месяцев)

Основные навыки:

JavaScript

jQuery

React.js

HTML

CSS

Ajax

Bootstrap 3

Git

npm

ES6

PHP

Yii/Yii2

VisualBasic

VC++

C#

MS Access

Android Studio

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe Flash

Corel Draw

Помимо разработки FrontEnd’а, занимался разработкой пользовательских интерфейсов, фирменных стилей, версткой макетов, шаблонов и т.д. Имеется опыт разработки приложения под ОС Android.