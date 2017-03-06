skinet2009

Максим skinet2009

 
33 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
JavaScript-разработчик

Основная деятельность:

Разработка FrontEnd’а и интеграция существующих решений. Реализации логики пользовательского интерфейса, оптимизация существующего кода, интеграция и взаимодействие клиентской и серверной части.

Место работы: МОЙДОМ.RU Кострома, moydom.ru/ (Опыт работы 1 год 5 месяцев)

Основные навыки:

  • JavaScript
  • jQuery
  • React.js
  • HTML
  • CSS
  • Ajax
  • Bootstrap 3
  • Git
  • npm
  • ES6
Работал с:

  • PHP
  • Yii/Yii2
  • VisualBasic
  • VC++
  • C#
  • MS Access
  • Android Studio
  • Adobe Photoshop
  • Adobe Illustrator
  • Adobe Flash
  • Corel Draw
Помимо разработки FrontEnd’а, занимался разработкой пользовательских интерфейсов, фирменных стилей, версткой макетов, шаблонов и т.д. Имеется опыт разработки приложения под ОС Android.