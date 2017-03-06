skinet2009

JavaScript-разработчик
Основная деятельность:
Разработка FrontEnd’а и интеграция существующих решений. Реализации логики пользовательского интерфейса, оптимизация существующего кода, интеграция и взаимодействие клиентской и серверной части.
Место работы: МОЙДОМ.RU Кострома, moydom.ru/ (Опыт работы 1 год 5 месяцев)
Основные навыки:
- JavaScript
- jQuery
- React.js
- HTML
- CSS
- Ajax
- Bootstrap 3
- Git
- npm
- ES6
- PHP
- Yii/Yii2
- VisualBasic
- VC++
- C#
- MS Access
- Android Studio
- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator
- Adobe Flash
- Corel Draw
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