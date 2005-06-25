Якісна своєчасна робота

Привіт! Мене звуть Поліна і я практикую переклад: з української на англійську і навпаки. Володію високим рівнем англійською мови, паралельно викладаю її і постійно вдосконалюю свої навички. Я обожнюю цю сферу і готова з радістю допомогти вам мовними навичками та креативністю з якісним перекладом, унікальним написанням текстів і редагуванням; із відповідальним ставленням до строків та ефективно навіть у терміновому режимі.