skladnikpolina

Полина Складник skladnikpolina

 
19 лет
год на фриланс-бирже
Была
год назад
Якісна своєчасна робота

Привіт! Мене звуть Поліна і я практикую переклад: з української на англійську і навпаки. Володію високим рівнем англійською мови, паралельно викладаю її і постійно вдосконалюю свої навички. Я обожнюю цю сферу і готова з радістю допомогти вам мовними навичками та креативністю з якісним перекладом, унікальним написанням текстів і редагуванням; із відповідальним ставленням до строків та ефективно навіть у терміновому режимі.

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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1269
рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
год назад
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Написание отзывов
Швидко та якісно виконана робота
Приємна та оперативна співпраця.
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