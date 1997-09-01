Резюме

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Ф.И.О : Фаина Ольга Валентиновна

Дата рождения : 1 ноября 1978 г.

Регистрация : Москва, ул. Доватора, д.3, кв. 50

Контактный телефон : тел.: 8-909-9035454(любое время),

2454642(20 - 24)

E-Mail : [email protected]

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Образование:

09.1997-06.2002

Черновицкий Национальный Университет им. Ю.Федьковича

Факультет «Международная экономикаЃ.

Специальность – Экономист.

Курсы:

09.2005-05.2006

Курс немецкого языка "Hallo Nachbarn Neu" в Российско-немецком Доме в

Москве.

04.2003

Семинар-тренинг «Современные приемы и методы продаж,

организация рабочего времени, развитие коммуникативных навыков,

телефонные переговоры"

09.2001-06.2002

Первые Киевские курсы иностранных языков :

Курсы переводчиков (английский язык)

10.1999-01.2000

Колледж :

Курсы «Операторов ЭВМ"

09.1997-12.1997

Общество «Знание":

Курсы «секретарей-референтов"

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Опыт работы :

09.2008 -

подбираю новости для сайта www.vvv.ru

09.2004 -

декретный отпуск.

09.2003 - 08.2004

Туристическое агентство "Старый двор" - турлоператор по Швейцарии, г.

Москва: Менеджер по туризму: работа с колледжами,

институтами, клиниками, отелями в Швейцарии; горнолыжные

отдых и оздоровительный отдых на озерах, разработка групповых

и индивидуальных туров.

12.2002 – 07.2003

Туристическое агентство «Солеанс" - туроператор по Швейцарии,

г. Москва:Менеджер по туризму: Работа с агентствами по

Швейцарии и с индивидуальными клиентами по всему миру

(Швейцария как основная страна, экскурсионные туры и отдых в

Европе, горнолыжный отдых (Швейцария, Италия, Франция,

Германия, Испания, Австрия), отдых на море (Турция, Египет,

Тунис, Испания, Кипр, Греция, ОАЭ). Маркетинговые

исследования и индивидуальный подбор туристических услуг для

каждого клиента. Выбор оптимальных предложений из всех

существующих на рынке.

10.2002 - 12.2003

Туристическое агентство «Эра Геликона", г.Москва:

Менеджер по туризму: лечебно-оздоровительный и детский

туризм в Подмосковье.

Заключение договоров со здравницами, общение с клиентами,

разработка предложений. Есть наработанная база здравниц Подмосковья.

06.2002 – 20.09.2002

ВКПФ «Вокруг света", г.Черновцы:

Менеджер в организационном отделе: организация туров по

карпатскому региону, создание каталога предложений на

основе анализа туристического рынка карпатского региона.

06.2001 - 05.2002

Торгово-транспортная компания «ДарийЃ, г.Черновцы :

Переводчик, секретарь-референт: переговоры с зарубежными

торговыми партнерами (английский язык), делопроизводство.

02.2001 - 05.2001

Туристическое агенство «Спутник-Сервис-ЧерновцыЃ :

Инструктор по туризму :

анализ туристического рынка, разработка прайсов и

предложений туристических услуг.

06.2000 – 01.2001

Туристическая фирма «Запад-ТурЃ, г.Черновцы :

Секретарь:

Делопроизводство, общение с клиентами, оформление маршрутов.

04.1998 - 09.1999

Агенство знакомств через Интернет «ВикторияЃ :

Переводчик :

Устный и письменный переводы (английский язык).

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Профессиональные навыки:

Знание делопроизводства, основ рыночной экономики,

менеджмента, маркетинга, бухгалтерского учета, внешне

экономической деятельности; опыт работы в туристическом

бизнесе; опыт общения с зарубежными партнерами по бизнесу;

опыт технических и экономических переводов. Хорошие знания ПК

(Windows, MS Office, Internet, Adobe PhotoShop, Adobe

PageMaker); знание оргтехники.

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Иностранные языки:

Английский – свободно.

Украинский – свободно.

Немецкий - начальный уровень.

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Личные качества: Ответственная, аккуратная, легко обучаемая.

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