Резюме
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Ф.И.О : Фаина Ольга Валентиновна
Дата рождения : 1 ноября 1978 г.
Регистрация : Москва, ул. Доватора, д.3, кв. 50
Контактный телефон : тел.: 8-909-9035454(любое время),
2454642(20 - 24)
E-Mail : [email protected]
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Образование:
09.1997-06.2002
Черновицкий Национальный Университет им. Ю.Федьковича
Факультет «Международная экономикаЃ.
Специальность – Экономист.
Курсы:
09.2005-05.2006
Курс немецкого языка "Hallo Nachbarn Neu" в Российско-немецком Доме в
Москве.
04.2003
Семинар-тренинг «Современные приемы и методы продаж,
организация рабочего времени, развитие коммуникативных навыков,
телефонные переговоры"
09.2001-06.2002
Первые Киевские курсы иностранных языков :
Курсы переводчиков (английский язык)
10.1999-01.2000
Колледж :
Курсы «Операторов ЭВМ"
09.1997-12.1997
Общество «Знание":
Курсы «секретарей-референтов"
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Опыт работы :
09.2008 -
подбираю новости для сайта www.vvv.ru
09.2004 -
декретный отпуск.
09.2003 - 08.2004
Туристическое агентство "Старый двор" - турлоператор по Швейцарии, г.
Москва: Менеджер по туризму: работа с колледжами,
институтами, клиниками, отелями в Швейцарии; горнолыжные
отдых и оздоровительный отдых на озерах, разработка групповых
и индивидуальных туров.
12.2002 – 07.2003
Туристическое агентство «Солеанс" - туроператор по Швейцарии,
г. Москва:Менеджер по туризму: Работа с агентствами по
Швейцарии и с индивидуальными клиентами по всему миру
(Швейцария как основная страна, экскурсионные туры и отдых в
Европе, горнолыжный отдых (Швейцария, Италия, Франция,
Германия, Испания, Австрия), отдых на море (Турция, Египет,
Тунис, Испания, Кипр, Греция, ОАЭ). Маркетинговые
исследования и индивидуальный подбор туристических услуг для
каждого клиента. Выбор оптимальных предложений из всех
существующих на рынке.
10.2002 - 12.2003
Туристическое агентство «Эра Геликона", г.Москва:
Менеджер по туризму: лечебно-оздоровительный и детский
туризм в Подмосковье.
Заключение договоров со здравницами, общение с клиентами,
разработка предложений. Есть наработанная база здравниц Подмосковья.
06.2002 – 20.09.2002
ВКПФ «Вокруг света", г.Черновцы:
Менеджер в организационном отделе: организация туров по
карпатскому региону, создание каталога предложений на
основе анализа туристического рынка карпатского региона.
06.2001 - 05.2002
Торгово-транспортная компания «ДарийЃ, г.Черновцы :
Переводчик, секретарь-референт: переговоры с зарубежными
торговыми партнерами (английский язык), делопроизводство.
02.2001 - 05.2001
Туристическое агенство «Спутник-Сервис-ЧерновцыЃ :
Инструктор по туризму :
анализ туристического рынка, разработка прайсов и
предложений туристических услуг.
06.2000 – 01.2001
Туристическая фирма «Запад-ТурЃ, г.Черновцы :
Секретарь:
Делопроизводство, общение с клиентами, оформление маршрутов.
04.1998 - 09.1999
Агенство знакомств через Интернет «ВикторияЃ :
Переводчик :
Устный и письменный переводы (английский язык).
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Профессиональные навыки:
Знание делопроизводства, основ рыночной экономики,
менеджмента, маркетинга, бухгалтерского учета, внешне
экономической деятельности; опыт работы в туристическом
бизнесе; опыт общения с зарубежными партнерами по бизнесу;
опыт технических и экономических переводов. Хорошие знания ПК
(Windows, MS Office, Internet, Adobe PhotoShop, Adobe
PageMaker); знание оргтехники.
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Иностранные языки:
Английский – свободно.
Украинский – свободно.
Немецкий - начальный уровень.
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Личные качества: Ответственная, аккуратная, легко обучаемая.
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