slava4545

Слава Горалик slava4545

 
25 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
В сем привет, я делаю интро и аутро для ютуб каналов.

В сем привет, делаю на заказ интро и аутро на любую тематеку.

делаю интро и аутро довольно быстро.

пишите сделаю второе интро или аутро

  • Интро и аутро для ютуб каналов

    $5

    Делаю качествение интро и аутро за меленький срок времени.  Сделаю скидку для покупателей сделаю бесплатно еще одно интро или аутро. Интро и аутро делаю на любую тематеку и вкус.

    Видеомонтаж3 заявки
    Закрыт
    4 года назад