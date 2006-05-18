Регион проживания: Москва и Моск. область
Область деятельности: Интернет-технологии
График работы: удаленная работа
Уровень образования: высшее
Возраст: 32
Пол: Мужской
Координаты: телефон: 14141414 e-mail: [email protected]
Фамилия, имя, отчество: Ссссс Вячеслав
Дата размещения: 18/05/06 14:52
Опыт работы:
По окончании института работал в МГУ им.Ломоносова(инженер).
Сейчас на договоре в рекламном холдинге(HTML-вёрстка,дизайн и технический редактор).
Опыт в создании сайтов.
Продвинутый пользователь компьютера:
web-дизайн,FLASH и HTML вёрстка со знанием соответствующих программ(Macromedia Dreamweaver,Adob Illustrator,
Photoshop CS,3D Max,HomeSite ,HTML/DHTML/CSS/JavaScript,
Macromedia Flash MX,ActionScript).
ASP.NET,PHP,MySQL.
Английский - читаю технические тексты.
Есть домашний компьютер и интернет.
Образование:
МГИЭТ - Московский государственный институт электронной техники,кафедра систем автоматизированного управления и контроля.
Деловые и личностные качества:
Трудолюбив,ответственнен,исполнителен,
неконфликтен.