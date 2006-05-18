Регион проживания: Москва и Моск. область

Область деятельности: Интернет-технологии

График работы: удаленная работа

Уровень образования: высшее

Возраст: 32

Пол: Мужской

Координаты: телефон: 14141414 e-mail: [email protected]

Фамилия, имя, отчество: Ссссс Вячеслав

Дата размещения: 18/05/06 14:52

Опыт работы:

По окончании института работал в МГУ им.Ломоносова(инженер).

Сейчас на договоре в рекламном холдинге(HTML-вёрстка,дизайн и технический редактор).

Опыт в создании сайтов.

Продвинутый пользователь компьютера:

web-дизайн,FLASH и HTML вёрстка со знанием соответствующих программ(Macromedia Dreamweaver,Adob Illustrator,

Photoshop CS,3D Max,HomeSite ,HTML/DHTML/CSS/JavaScript,

Macromedia Flash MX,ActionScript).

ASP.NET,PHP,MySQL.

Английский - читаю технические тексты.

Есть домашний компьютер и интернет.

Образование:

МГИЭТ - Московский государственный институт электронной техники,кафедра систем автоматизированного управления и контроля.

Деловые и личностные качества:

Трудолюбив,ответственнен,исполнителен,

неконфликтен.