slavikrovno

Воронцов Слава slavikrovno

 
36 летУкраина/Ровно
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Фантазер

Дизайнер сайтов, опыт больше трех лет.

Flash баннеры, кнопки и т.д.

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Отзывы заказчиков
Arhaim
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Требуется создать флеш-мульт
Крутой аниматор. Сделал мне в сжатые сроки отличный мультик. Спасибо Вам огромное!!! Вы настоящий профи. Буду обращаться еще и всем советую!!!
Очень хороший и главное адекватный заказчик! Приятно иметь дело! Всем советую!!!
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murahew
Михаил 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
124 отзыва(-3)
$6
10 баллов
14 лет назад
Баннер примерно 120 на 180
Быстро, качественно, професионально - спасибо.
Хороший заказчик. Сразу понятно изложил суть задания. В итоге с первого раза все понравилось. Надеюсь буду иметь с ним дело дальше.
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