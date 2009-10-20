Фантазер
Дизайнер сайтов, опыт больше трех лет.
Flash баннеры, кнопки и т.д.
Портфолио
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- Aqua Dancer175 просмотров
- Новые ванны180 просмотров
- Спешите купить166 просмотров
- Wuff Enter Page210 просмотров
- Распродажа182 просмотра
- SanMsk.ru253 просмотра
- Шапочка203 просмотра
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
12 лет назад
Крутой аниматор. Сделал мне в сжатые сроки отличный мультик. Спасибо Вам огромное!!! Вы настоящий профи. Буду обращаться еще и всем советую!!!
Ответный отзыв
Очень хороший и главное адекватный заказчик! Приятно иметь дело! Всем советую!!!
$6
10 баллов
14 лет назад
Быстро, качественно, професионально - спасибо.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Сразу понятно изложил суть задания. В итоге с первого раза все понравилось. Надеюсь буду иметь с ним дело дальше.