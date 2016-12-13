Вёрстка газет

РезюмеФИО: Шамшияров Вячеслав Никитич.Пол: мужской.Возраст: 36 лет.Адрес: Республика Башкортостан.Семейное положение: женат, есть ребенок.Курение: не курю.E-mail: [email protected].Профессия: инженер-верстальщик, ответственный секретарь газеты.Опыт работы: 2001-2004 — корреспондент газеты, 2004-2013 — инженер-верстальщик, ответственный секретарь газеты. Общий стаж работы в издательском комплексе – 14 лет.Образование: высшее (Бирский государственный педагогический институт, специальность – учитель математики).Являюсь уверенным пользователем пк, хорошо работаю в программах Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Acrobat, Corel Draw, PageMaker и другом сопутствующем ПО. Имею опыт работы с сайтами на DLE, Joomla, являюсь администратором сайта газеты.Повышение квалификации: в 2010 году проходил обучение по программе практического семинара «Дизайн публикаций. Практикум». В 2012 году — обучение по программе форума для работников СМИ «Роль Интернета в развитии информационного поля Республики Башкортостан» и многие другие. Дополнительная информация: Высокая обучаемость, усидчивость, ответственность, аккуратность.