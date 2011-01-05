Ищем исполнителя для верстки 20-30 этикеток в TFORMer Designer. Есть 5-7 товаров, для которых нужно сверстать шаблоны этикеток в TFORMer Designer. Для каждого товара нужно 3-5 этикетов, этикетка на товар и этикетки на групповые упаковки, ...
- Верстка полиграфии3 заявкиЗакрыт4 года назад
Для ИП (точки кофе навынос) нужно придумать дизайн печати. Печать должна обязательно содержать ФИО (Ефимов Александр Русланович) и номер ОГРНИП - 15 цифр. Можно добавить город - Москва. Идеи: 1. Делаем овальную печать в виде ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен4 года назад
- $250
Требуется ПО для автоматического подключения к веб-сервису (по типу клиент-банка) с получением данных. От веб сервиса есть руководство по такому подключению, и, возможно, будут консультации. От исполнителя требуется сама программа и подробное (устное) ...Веб-программирование16 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Требуется помощь в запуске (возможно, отладке) приложения, написанного другим исполнителем по указанному ниже заданию. Приложение работало, но со сменой операционной системы перестало запускаться. Консультации требуются пользователям уровня "продвинутый чайник" :) оплата - до ...Веб-программирование2 исполнителяЗакрыт14 лет назад
- $100
Необходимо организовать радиотрансляцию через TeamSpeak3. 1-2 звуковых потока, не запрещая использовать ТС по назначению. Предложить идею и довести ее до воплощения. Оплата наличными (Москва) или через Яндекс (на выбор исполнителя). предоплата ...Прочее1 заявкаЗакрыт14 лет назад