slyrus

Алексей slyrus

 
32 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Верстка 20 этикеток в TFORMer Designer

    Ищем исполнителя для верстки 20-30 этикеток в TFORMer Designer. Есть 5-7 товаров, для которых нужно сверстать шаблоны этикеток в TFORMer Designer. Для каждого товара нужно 3-5 этикетов, этикетка на товар и этикетки на групповые упаковки, ...

    Верстка полиграфии3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Придумать и нарисовать по 3 варианта двух оттисков печати для кафе

    Для ИП (точки кофе навынос) нужно придумать дизайн печати.  Печать должна обязательно содержать ФИО (Ефимов Александр Русланович) и номер ОГРНИП - 15 цифр. Можно добавить город - Москва.  Идеи: 1. Делаем овальную печать в виде ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • ПО для автоматического подключения к веб-сервису

    $250

    Требуется ПО для автоматического подключения к веб-сервису (по типу клиент-банка) с получением данных. От веб сервиса есть руководство по такому подключению, и, возможно, будут консультации. От исполнителя требуется сама программа и подробное (устное) ...

    Веб-программирование16 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Динамическое заполнение таблицы из текст. файла

    $250

    Требуется помощь в запуске (возможно, отладке) приложения, написанного другим исполнителем по указанному ниже заданию. Приложение работало, но со сменой операционной системы перестало запускаться. Консультации требуются пользователям уровня "продвинутый чайник" :) оплата - до ...

    Веб-программирование2 исполнителя
    Закрыт
    14 лет назад

  • Радиотрансляция в TeamSpeak3

    $100

    Необходимо организовать радиотрансляцию через TeamSpeak3. 1-2 звуковых потока, не запрещая использовать ТС по назначению. Предложить идею и довести ее до воплощения. Оплата наличными (Москва) или через Яндекс (на выбор исполнителя). предоплата ...

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

kalsefer
29 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
4 года назад
Придумать и нарисовать по 3 варианта двух оттисков печати для кафе
Все отлично!
Понравилось то, что у исполнителя есть вкус. Удивило то, что он свободно использует изображения с платных ресурсов и не говорит об этом - это может принести заказчику очень большие проблемы.
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