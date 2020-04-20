🎥 Видеомонтаж 🎙️ Озвучивание

﻿﻿Привет друзья. Зовут меня Богдан, мне 25 лет. Мое хобби в свободное время по вечерам - это озвучивание и небольшой  видеомонтаж. Так же занимаюсь раскруткой профилей в соц. сетях (Instagram, Tik Tok, ВКонтакте).

﻿С радостью и большим интересом рассмотрю все заказы, так как я начинающий фрилансер.

﻿Видеомонтаж

- создам ролики из вашей фото, видео подборки, с переходами и закадровой музыкой.

- монтаж видео для Вашего YouTube канала. Соберу все ваши ролики, ваши кусочки видео воедино.

﻿Диктор

Мужской голос (русский, украинский язык)

- аудиоролики, анонсы для ТРЦ (торгово развлекательный центр), аудиокниги, автоответчики, презентации.

- монтаж записи (чистка, наложении музыки)

Стиль подачи

- деловой, разговорный, информационный, художественный, игровой (довольно разнообразная подача голоса)

Ссылки на примеры моих работ:

Все мои работы можете посмотреть в профиле Instagram: https://www.instagram.com/smaliuk_bogdan Озвучка: https://www.youtube.com/playlist?list=PLVhSae9WKdnCOO5PxfMANO8HAiPyDvJan Видеомонтаж: https://www.youtube.com/playlist?list=PLVhSae9WKdnD02AXF08OAFqqPE0A6CFhR