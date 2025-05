Smartbyte Technology - C# / C++ / .NET / Java / JavaScript / Python / PHP / SQL / MySQL / SQLite / HTML / AJAX / XML / CSS

Оказываю полный спектр услуг в области веб-технологий и программ:

Создание сайтов и программ любой сложности

Раскрутка сайтов

Разработка фирменного стиля

Поддержка сайтов

Хостинг

Регистрация доменных имен

Преимущества сотрудничества:

Полный спектр услуг "под ключ"

Профессиональный подход к любому проекту

Гарантия на все оказанные услуги

Лучшее соотношение цена/качество на рынке

Тех. поддержка, мониторинг, анализ сайта и программ

-----------------------------------------------------------------------------

Provides a full range of services in the field of web technologies & softwares:

Creation sites & softwares of any complexity

Site Promotion

Development of corporate identity

Support for sites

Hosting

Domain Name Registration

Advantages of cooperation: