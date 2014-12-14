Языки С/С++, Pascal, PHP, HTML, SQL, Java, CSS. Среда разработки GCC, Borland Delphi, Microsoft Visual Studio C++.
Создание сайтов под управлением Joomla, Bitrix.
Верстка шаблонов и интеграция в Битрикс.
Регистрация и настройка доменных имен.
Сборка, установка и настройка серверов под управлением Linux Server, Windows
Проектирование и сборка NAS.
Имеются знания:
- AD, DHCP, VPN, NAT, RDP, IMAP, SMTP. Helpdesk, Remedy
-Администрирование Linux, Unix, Windows
FreeBSD, Solaris, Oracle
- Виртуализация Linux и Windows. Proxmox, Vmware, Vsphere, ESXi
- Объединение серверов в кластер
- Живая миграция между серверами
- Распределение нагрузки между серверами
- Распределение сетевой нагрузки
- Репликация баз данных
- Мониторинг: Icinga, Zabbix, bmc patrol
- Проектирование отказоустойчивых сетей и серверов.
Монтаж и настройка беспроводных и проводных сетей.
Хорошие знания принципа работы вычислительных машин.
Базовый уровень знания английского языка.
Разработал собственный файлообменный сервис с нуля zalil.su на личном сервере под управлением linux.