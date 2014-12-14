smartprog

Артур smartprog

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Программист, Веб-разработчик

Языки С/С++, Pascal, PHP, HTML, SQL, Java, CSS. Среда разработки GCC, Borland Delphi, Microsoft Visual Studio C++. 

Создание сайтов под управлением Joomla, Bitrix. 

Верстка шаблонов и интеграция в Битрикс. 

Регистрация и настройка доменных имен. 

Сборка, установка и настройка серверов под управлением Linux Server, Windows 

Проектирование и сборка NAS. 

Имеются знания: 

- AD, DHCP, VPN, NAT, RDP, IMAP, SMTP. Helpdesk, Remedy 

-Администрирование Linux, Unix, Windows 

FreeBSD, Solaris, Oracle 

- Виртуализация Linux и Windows. Proxmox, Vmware, Vsphere, ESXi 

- Объединение серверов в кластер 

- Живая миграция между серверами 

- Распределение нагрузки между серверами 

- Распределение сетевой нагрузки 

- Репликация баз данных 

- Мониторинг: Icinga, Zabbix, bmc patrol 

- Проектирование отказоустойчивых сетей и серверов. 

Монтаж и настройка беспроводных и проводных сетей. 

Хорошие знания принципа работы вычислительных машин. 

Базовый уровень знания английского языка. 

Разработал собственный файлообменный сервис с нуля zalil.su на личном сервере под управлением linux.

Веб-программирование
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