Программист, Веб-разработчик

Языки С/С++, Pascal, PHP, HTML, SQL, Java, CSS. Среда разработки GCC, Borland Delphi, Microsoft Visual Studio C++.

Создание сайтов под управлением Joomla, Bitrix.

Верстка шаблонов и интеграция в Битрикс.

Регистрация и настройка доменных имен.

Сборка, установка и настройка серверов под управлением Linux Server, Windows

Проектирование и сборка NAS.

Имеются знания:

- AD, DHCP, VPN, NAT, RDP, IMAP, SMTP. Helpdesk, Remedy

-Администрирование Linux, Unix, Windows

FreeBSD, Solaris, Oracle

- Виртуализация Linux и Windows. Proxmox, Vmware, Vsphere, ESXi

- Объединение серверов в кластер

- Живая миграция между серверами

- Распределение нагрузки между серверами

- Распределение сетевой нагрузки

- Репликация баз данных

- Мониторинг: Icinga, Zabbix, bmc patrol

- Проектирование отказоустойчивых сетей и серверов.

Монтаж и настройка беспроводных и проводных сетей.

Хорошие знания принципа работы вычислительных машин.

Базовый уровень знания английского языка.

Разработал собственный файлообменный сервис с нуля zalil.su на личном сервере под управлением linux.