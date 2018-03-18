smm_specialist

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Здравствуйте, меня зовут Дмитрий и я SMMщик на Миллиард.
Я предоставляю качественное продвижение в социальных сетях и профессиональную настройку рекламных компаний, которые направленны на достижение поставленных целей.
Вы можете заказать как комплексное ведение рекламной компании и комплексное SMM-сопровождение, что наиболее эффективно, так и отдельные решения: аудит рекламного кабинета,создание сообществ, разработку продающего контента, аналитику и аудит уже имеющихся сайтов/аккаунтов/сообществ, настройку любых рекламных кампаний, вирусный посев и привлечение живых участников.
Работаю со всеми социальными медиа, делаю анализ каждой социальной сети под совместимость с продвижением конкретного бизнеса клиента. Предоставляю комплексное продвижение в социальных медиа с детальной проработкой всех выше описанных пунктов и подробными отчетами.
Результат SMM-продвижения:
+ Вывод на рынок соц.медиа Вашего продукта.
+ Увеличение узнаваемости.
+ Повышение имиджа продукта в целом.
+ Рост лояльности аудитории.
+ Привлечение целевой аудитории.
+ Работа с аудиторией, ее превращение в потенциальных клиентов.
+ Стимулирование продаж.
Комплекс работ и стоимость под каждый проект обсуждается индивидуально.
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Отдельные услуги в социальных сетях:
1. Создание и оптимизация сообществ;
2. Разработка продающего дизайна для сообществ;
3. Привлечение живых участников в сообщества;
4. Проведение конкурсных мероприятий;
5. Настройка таргетированной рекламной кампании с высоким CTR;
6. Вирусный посев в крупных сообществах с вашей целевой аудиторией;
7. Проведение маркетинговых исследований в социальных медиа;
8. Подробный аудит имеющихся сообществ;
9. Индивидуальное предложение под достижения Ваших целей!
E-mail: [email protected]
Telegram: @smm_billion
- Видеомонтажнет заявокЗакрыт7 лет назад