smm_specialist

SMMщик на Миллиард

Здравствуйте, меня зовут Дмитрий и я SMMщик на Миллиард.

Я предоставляю качественное продвижение в социальных сетях и профессиональную настройку рекламных компаний, которые направленны на достижение поставленных целей.

Вы можете заказать как комплексное ведение рекламной компании и комплексное SMM-сопровождение, что наиболее эффективно, так и отдельные решения: аудит рекламного кабинета,создание сообществ, разработку продающего контента, аналитику и аудит уже имеющихся сайтов/аккаунтов/сообществ, настройку любых рекламных кампаний, вирусный посев и привлечение живых участников.

Работаю со всеми социальными медиа, делаю анализ каждой социальной сети под совместимость с продвижением конкретного бизнеса клиента. Предоставляю комплексное продвижение в социальных медиа с детальной проработкой всех выше описанных пунктов и подробными отчетами.

Результат SMM-продвижения:

+ Вывод на рынок соц.медиа Вашего продукта.

+ Увеличение узнаваемости.

+ Повышение имиджа продукта в целом.

+ Рост лояльности аудитории.

+ Привлечение целевой аудитории.

+ Работа с аудиторией, ее превращение в потенциальных клиентов.

+ Стимулирование продаж.

Комплекс работ и стоимость под каждый проект обсуждается индивидуально.

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Отдельные услуги в социальных сетях:

1. Создание и оптимизация сообществ;

2. Разработка продающего дизайна для сообществ;

3. Привлечение живых участников в сообщества;

4. Проведение конкурсных мероприятий;

5. Настройка таргетированной рекламной кампании с высоким CTR;

6. Вирусный посев в крупных сообществах с вашей целевой аудиторией;

7. Проведение маркетинговых исследований в социальных медиа;

8. Подробный аудит имеющихся сообществ;

9. Индивидуальное предложение под достижения Ваших целей!

E-mail: [email protected]

Telegram: @smm_billion