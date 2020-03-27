SMM ПРОДВИЖЕНИЕ для стартапов и малого/среднего бизнеса.

https://vk.com/smm_startup

https://mssg.me/smm_startup

✅Комплексное продвижение в соц сетях, так и отдельные услуги (полный спектр). Выстраиваем SMM под ключ

✅ Создание сообществ, вывод в топ, привлечение, продвижение и внедрение бизнеса в соц.сети

✅ Создание и контроль рекламных таргетированных компаний + ретаргетинг.

✅ Промо проекты с интеграцией, спецпроекты на крупных соц. площадках

✅ Создание контента (графика, копирайтинг, баннеры, посты)

✅ Услуги графического дизайна, оформление фирменного стиля

✅ Ведение конкурсов, розыгрышей, PR компаний.

✅ Медийная реклама, взаимодействие с блогерами, рассылка по доскам и площадкам