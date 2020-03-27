smm_startup

SMM ПРОДВИЖЕНИЕ для стартапов и малого/среднего бизнеса.
✅Комплексное продвижение в соц сетях, так и отдельные услуги (полный спектр). Выстраиваем SMM под ключ
✅ Создание сообществ, вывод в топ, привлечение, продвижение и внедрение бизнеса в соц.сети
✅ Создание и контроль рекламных таргетированных компаний + ретаргетинг.
✅ Промо проекты с интеграцией, спецпроекты на крупных соц. площадках
✅ Создание контента (графика, копирайтинг, баннеры, посты)
✅ Услуги графического дизайна, оформление фирменного стиля
✅ Ведение конкурсов, розыгрышей, PR компаний.
✅ Медийная реклама, взаимодействие с блогерами, рассылка по доскам и площадкам
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