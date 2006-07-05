sms2

Gevlich Sergey sms2

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработчик интерактивных приложений на Flash

    $1000

    Разработка интерактивных флэш-приложений для телевидения * Навыки дизайнера * Знание сетевых возможностей флэша * Комуникабельность (взаимодействие с заказчиками - тюнинг приложений под клиента) испытательный срок до нового года $500

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Флэш и веб-камера

    Требуется разработка флэш-модуля, который будет показывать потоковое видео с удаленной веб-камеры. Флэш-модуль грузится с сайта, либо локально. Веб-камера находится на произвольном компьютере в сети. Требований к оборудованию особых нет - какую скажете, такую и купим. Возможно ли ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка ФЛЭШ игр

    я представляю компанию - контент-провайдера. мы работаем с рядом телекомпаний - разрабатываем интерактивные СМС сервисы. у нас имеется платформа, позволяющая комбинировать флэш-ролики с видео-потоками. флэшки коннектятся к нашему серверу и взаимодействуют с ним через xml-socket протокол. сейчас наш ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад