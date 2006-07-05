я представляю компанию - контент-провайдера. мы работаем с рядом телекомпаний - разрабатываем интерактивные СМС сервисы. у нас имеется платформа, позволяющая комбинировать флэш-ролики с видео-потоками. флэшки коннектятся к нашему серверу и взаимодействуют с ним через xml-socket протокол. сейчас наш ...