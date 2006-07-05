Разработка интерактивных флэш-приложений для телевидения * Навыки дизайнера * Знание сетевых возможностей флэша * Комуникабельность (взаимодействие с заказчиками - тюнинг приложений под клиента) испытательный срок до нового года $500
- $1000Веб-программирование2 заявкиЗакрыт17 лет назад
Требуется разработка флэш-модуля, который будет показывать потоковое видео с удаленной веб-камеры. Флэш-модуль грузится с сайта, либо локально. Веб-камера находится на произвольном компьютере в сети. Требований к оборудованию особых нет - какую скажете, такую и купим. Возможно ли ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад
я представляю компанию - контент-провайдера. мы работаем с рядом телекомпаний - разрабатываем интерактивные СМС сервисы. у нас имеется платформа, позволяющая комбинировать флэш-ролики с видео-потоками. флэшки коннектятся к нашему серверу и взаимодействуют с ним через xml-socket протокол. сейчас наш ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт17 лет назад