smychnikov

DotUA - компания наследник студий HTI и BlackCat на рынке Украины и Европы. Мы предлагаем Вам создание, раскурутку и поддержку веб-сайтов любой сложности, от визиток до многофункциональных порталов и интернет-представительств. Наша команда состоит мз профессиональных программистов, дизайнеров и менеджеров, которые помогут Вам в решении вашей задачи. Индивидуальный подход к каждому клиенту, качество и надежность - вот основные принципы нашей компании. Мы предлагаем широкий спектр услуг и гарантируем качество их выполнения. Тщательная подготовка и учитывание пожеланий клиента делает наши проекты привлекательными для Вас и Ваших клиентов.