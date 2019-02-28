Всем привет. Занимаюсь Веб-Дизайном, Создание баннеров, Обработка фото

Здравствуйте,меня зовут Владислав

Работаю в фотошопе уже более двух лет

Делаю Веб-Дизайн,Баннеры,Обработка фото

Мое портфолио:https://www.behance.net/72avasoz66eb

Контакты:

почта [email protected]

вк:https://vk.com/damagus99

вацап:+79625674165