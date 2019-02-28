Владислав Константинов sn1grsn1gr
23 годаРоссия/Набережные Челны
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Всем привет. Занимаюсь Веб-Дизайном, Создание баннеров, Обработка фото
Здравствуйте,меня зовут Владислав
Работаю в фотошопе уже более двух лет
Делаю Веб-Дизайн,Баннеры,Обработка фото
Мое портфолио:https://www.behance.net/72avasoz66eb
Контакты:
почта [email protected]
вацап:+79625674165
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Оформление группы вк129 просмотров
- Оформление группы вк116 просмотров
- Banner144 просмотра
- Banner136 просмотров
- Новостной портал94 просмотра
- Gambit Веб-Дизайн80 просмотров
- Веб-Дизайн Авиакомпании97 просмотров
- Веб-Дизайн страницы магазина обуви (одежды)104 просмотра