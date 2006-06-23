Студия была создана в конце февраля 2000 года. Называлась она тогда Valeriy Kaydanov DESIGN, данное название используется и до сих пор, но уже, как второе название. Первым проектом студии был Украинский фан сайт группы Rammstein. Сайт был примитивным, но ведь все так начинают! Уже в декабре был создан сайт Dr Irena Eris Ukraine. Данные проекты послужили первым толчком. В последствии было создано много других сайтов, которые (практически все) выложены в разделе Портфолио (сайта студии).

В 2002 была создана первая версия сайта Дизайн-студии, но, к сожалению, ее так никто и не увидел. Хотя логотип студии, который был создан одновременно с сайтом, через 3 года начал использоваться, как основной. Открытие сайта Дизайн-студии произошло в конце 2004 года. Это был личный сайт Валерия Кайданова - руководителя студии, на котором были разделы связанные с работой студии.

Но в конце января 2005 было принято решение разделить сайт Дизайн-студии и сайт руководителя. Тогда же было принято решение изменить название студии, а точнее создать аббревиатуру, теперь это Студия VKD.

В феврале 2005 Студия VKD создала дочерний проект - Сервис регистрации доменных имен Dname. Надежный и дешевый сервис для каждого! Для наших клиентов теперь возможны особые условия регистрации доменов, вплоть до безоплатного!

Студия принимает непосредственное участие в работе основных наших проектов: РОК ТЕРАПИЯ, KINOCULT и Рок Менеджмент. Студия выиграла тендер и теперь создает и поддерживает русскоязычные сайты о фильмах, на заказ Кинопортала и Журнала KINOCULT, кроме того также был выигран тендер на дизайн поддержку всех проектов компании "РМ" (Рок Менеджмент).