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Жанна Горбачева
snejcaxxx
snejcaxxx
37 лет
Беларусь
/
Гродно
8 лет на
фриланс
-бирже
Была
7 лет назад
1 отзыв
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Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
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Елена Ли
leza8212
41 год
Россия
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
6 отзывов
$1
10 баллов
8 лет назад
Нужны авторы (только рерайт) для нового проекта
Качественная работа, сдача в срок. Буду рада продолжить сотрудничество.
Предельно ясно поставлена задача, быстрая проверка, своевременная оплата.
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Отзывы заказчиков
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