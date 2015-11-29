snejcaxxx

Жанна Горбачева snejcaxxx

 
37 летБеларусь/Гродно
8 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
leza8212
Елена Ли 
41 годРоссия
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Нужны авторы (только рерайт) для нового проекта
Качественная работа, сдача в срок. Буду рада продолжить сотрудничество.
Предельно ясно поставлена задача, быстрая проверка, своевременная оплата.
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