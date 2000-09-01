Контакты:
Email: [email protected]
ICQ: 322569077
Навыки в области информационных технологий:
Программирование:
PHP, Zend Framework,
Java Standard Edition (J2SE),
Java Web Start (JWS),
Swing,
JNA,
Многопоточность в Java,
Базовые знания JavaFX,
Базовые знания Python,
HTML,
XML,
CSS,
Javascript(ajax, jQuery),
хорошее понимание модели MVC и OOP принципов,
хорошее понимение принципов написания безопасного кода для предотврощения возможных аттак на веб-приложения: SQL-injection, XSS, File including …
умение быстро разбираться в чужом коде
Базы данных: PostgreSQL, MySQL
Администрирование:
OS: Linux (отличное знание), FreeBSD (базовые навыки)
Web servers: Apache, Nginx
Mail servers: Postfix, Cyrus-IMAP
Databases: PostgreSQL, MySQL
Знанние языков: Русский, Английский технический
Образование: Технический Университет Молдовы (UTM)
Специальность: Специалист по информационным технологиям
Трудовой стаж:
Должность: PHP программист и администратор веб серверов 01.2008–10.2009
Компания: Social Digital Media LTD (www.mvpspot.com) , QG sotware (www.5pmweb.com)
Детали: разработка с нуля, большой спортивно ориентированной социальной сети
Должность: PHP прогаммист 11.2006 – 01.2008
Компания: Neogen SRL (www.neogen.ro)
Детали: участие в рарзрабтке и развитии одного из крпнейших развлекательных потралов Румынии. Опыт работы с большими базами данных, высоконагруженными серверами.
Должность: PHP программист 05.2004 – 10.2006
Компания: Alma SRL
Детали: разработка веб приложений “под ключ” с последующим сопровождением.
Должность: Главный администратор компьютерной сети 06.2002 – 10.2004
Компания: Giuvaer ювелирный завод г. Кишинёва
Должность: Администратор сети 09.2000 – 06.2002
Компания: Lafaet SRL, Next SRL