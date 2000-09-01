Контакты:

Email: [email protected]

ICQ: 322569077

Навыки в области информационных технологий:

Программирование:

PHP, Zend Framework,

Java Standard Edition (J2SE),

Java Web Start (JWS),

Swing,

JNA,

Многопоточность в Java,

Базовые знания JavaFX,

Базовые знания Python,

HTML,

XML,

CSS,

Javascript(ajax, jQuery),

хорошее понимание модели MVC и OOP принципов,

хорошее понимение принципов написания безопасного кода для предотврощения возможных аттак на веб-приложения: SQL-injection, XSS, File including …

умение быстро разбираться в чужом коде

Базы данных: PostgreSQL, MySQL

Администрирование:

OS: Linux (отличное знание), FreeBSD (базовые навыки)

Web servers: Apache, Nginx

Mail servers: Postfix, Cyrus-IMAP

Databases: PostgreSQL, MySQL

Знанние языков: Русский, Английский технический

Образование: Технический Университет Молдовы (UTM)

Специальность: Специалист по информационным технологиям

Трудовой стаж:

Должность: PHP программист и администратор веб серверов 01.2008–10.2009

Компания: Social Digital Media LTD (www.mvpspot.com) , QG sotware (www.5pmweb.com)

Детали: разработка с нуля, большой спортивно ориентированной социальной сети

Должность: PHP прогаммист 11.2006 – 01.2008

Компания: Neogen SRL (www.neogen.ro)

Детали: участие в рарзрабтке и развитии одного из крпнейших развлекательных потралов Румынии. Опыт работы с большими базами данных, высоконагруженными серверами.

Должность: PHP программист 05.2004 – 10.2006

Компания: Alma SRL

Детали: разработка веб приложений “под ключ” с последующим сопровождением.

Должность: Главный администратор компьютерной сети 06.2002 – 10.2004

Компания: Giuvaer ювелирный завод г. Кишинёва

Должность: Администратор сети 09.2000 – 06.2002

Компания: Lafaet SRL, Next SRL