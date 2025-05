Dear Sir, Madam, Здравствуйте,

I would like to introduce myself. My name is Sofia Baldina, I am from Russia but live and study in Bulgaria in Blagoevgrad. I study Business Aministration at American University. I graduated from the Art school in Russia, study German and speak English. Also, I finished different courses in beauty sphere. I can say that I am motivated and diligent in any work I do.

I participated in the volunteering project `Tomorrow begins today` which was run by AIESEC Medina organization.

Меня зовут Софья Балдина. Я из России, но живу и учусь в Болгарии. Я изучаю Бизнес Администрирование в Американском университете. Закончила художествунную школу, изучаю немецкий и владею Английским на уровне Advanced. Так же, я закончила несколько курсов в сфере красоты.

Могу сказать, что я мотивированный и трудолюбивый работник.

Я учавствовала в волонтёрском проекте `Завтра начинается с сегодня`, который был организован всемирной организацией AIESEC , отделением Medina.

Best regards, Всего наилучшего,

Sofia Baldina,

Софья Балдина.