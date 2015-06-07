Добрый день!
Я ценю Ваше время. Поэтому ознакомлю с главным.
Мои преймущества:
1. Работаю фитнес инструктором и персональным тренером, имею разряд КМС по художественной гимнастике.
2. Сертифицированный специалист по работе с беременными ( пилатес, фитнес ).
3. Мама полуторагодовалого малыша. Имею глубокие знания в вопросах питания, физического развития, детской психологии, методик развития.
4. Владею русским, украинским и польским языками.
5. Высшее образование инженера электромеханика в НТУУ " КПИ ".
Что я могу предложить:
1. Авторские статьи ( красота, спорт, здоровье, дети, развлечения, семья, психология ).
2. Копирайтинг (соответствие ТЗ и срокам, которые были оговорены изначально).
3.Рерайтинг.
4. Переводы (русский, украинский, польский языки ).
От вас жду:
1.Четкое и понятное ТЗ.
2. Ключевые слова (если есть).
3. Особенности статей и ваши личные пожелания.