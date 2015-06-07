Копирайтинг, статьи

Добрый день!

Я ценю Ваше время. Поэтому ознакомлю с главным.

Мои преймущества:

1. Работаю фитнес инструктором и персональным тренером, имею разряд КМС по художественной гимнастике.

2. Сертифицированный специалист по работе с беременными ( пилатес, фитнес ).

3. Мама полуторагодовалого малыша. Имею глубокие знания в вопросах питания, физического развития, детской психологии, методик развития.

4. Владею русским, украинским и польским языками.

5. Высшее образование инженера электромеханика в НТУУ " КПИ ".

Что я могу предложить:

1. Авторские статьи ( красота, спорт, здоровье, дети, развлечения, семья, психология ).

2. Копирайтинг (соответствие ТЗ и срокам, которые были оговорены изначально).

3.Рерайтинг.

4. Переводы (русский, украинский, польский языки ).

От вас жду:

1.Четкое и понятное ТЗ.

2. Ключевые слова (если есть).

3. Особенности статей и ваши личные пожелания.