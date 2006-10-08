softronica

Aka VLAD softronica

 
NaN летРоссия/Санкт-Петербург
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Надобор скриптов для управления нотификациями

    Скрипт предназначен для управления работы с новостями, эвентами и персональными сообщениями по зарегистрованным пользователям партнерской программы. По его успешном выполнению, команда будет делать следующую версию самой партнерской программы. Подробное тз по запросу. Нужен только программинг. Данный ...

    PHPMySQLPerl
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Двд магазин

    $1000

    Магазин по функционалу напоминающий dvdbox.com Подробное ТЗ по запросу. Нужен только программинг. Данный проект является оплачиваемым тестовым заданием для нахождения надежной удаленной команды, для подобных и более сложных проектов. Главное в комманде - надежность, доступность, и желание ...

    PHPMySQLPerl
    Веб-программирование29 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Bandwitch Shield

    $2500

    Концепт Суть проекта в создании комплекса скриптов защищающих мембер зону dedicated сервера. Мембер зона представляет собой домен типа member.domain.сom и содержит защищеную облать сайта, с отдачей тяжелого видео контента. Предполагаемый метод авторизация апач авторизация на ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад