softronica

Скрипт предназначен для управления работы с новостями, эвентами и персональными сообщениями по зарегистрованным пользователям партнерской программы. По его успешном выполнению, команда будет делать следующую версию самой партнерской программы. Подробное тз по запросу. Нужен только программинг. Данный ...