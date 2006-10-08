softronica

Скрипт предназначен для управления работы с новостями, эвентами и персональными сообщениями по зарегистрованным пользователям партнерской программы. По его успешном выполнению, команда будет делать следующую версию самой партнерской программы. Подробное тз по запросу. Нужен только программинг. Данный ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Магазин по функционалу напоминающий dvdbox.com Подробное ТЗ по запросу. Нужен только программинг. Данный проект является оплачиваемым тестовым заданием для нахождения надежной удаленной команды, для подобных и более сложных проектов. Главное в комманде - надежность, доступность, и желание ...Веб-программирование29 заявокЗакрыт17 лет назад
- $2500
Концепт Суть проекта в создании комплекса скриптов защищающих мембер зону dedicated сервера. Мембер зона представляет собой домен типа member.domain.сom и содержит защищеную облать сайта, с отдачей тяжелого видео контента. Предполагаемый метод авторизация апач авторизация на ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад