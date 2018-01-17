Знание языков: свободное владение английским языком, знание китайского и польского языков.
Опыт работы переводчиком - 8 лет.
Тематика переводов:
Английский язык: перевод текстов юридической и экономической/финансовой тематики, документы для выезжающих за границу, различные справки и документы (сертификаты, свидетельства, дипломы, аттестаты, характеристики, трудовые книжки, санитарные книжки, Уставы предприятий, Договора и Контракты и т.д.).
Перевод научно-технической литературы,
Перевод медицинских текстов
Перевод инструкций на быттехнику, в т.ч. на электронные музыкальные инструменты.
Перевод текстов по компьютерным дисциплинам.
Китайский язык: перевод документов (в том числе ГТД) и аннотаций на биологически активные добавки. перевод договоров и инструкций на мотоциклы
Польский язык: тексты строительной тематики и научные тексты.
- ГТД (перевод с китайского языка на русский)213 просмотров