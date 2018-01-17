Переводчик английского и китайского языков

Знание языков: свободное владение английским языком, знание китайского и польского языков.

Опыт работы переводчиком - 8 лет.

Тематика переводов:

Английский язык: перевод текстов юридической и экономической/финансовой тематики, документы для выезжающих за границу, различные справки и документы (сертификаты, свидетельства, дипломы, аттестаты, характеристики, трудовые книжки, санитарные книжки, Уставы предприятий, Договора и Контракты и т.д.).

Перевод научно-технической литературы,

Перевод медицинских текстов

Перевод инструкций на быттехнику, в т.ч. на электронные музыкальные инструменты.

Перевод текстов по компьютерным дисциплинам.

Китайский язык: перевод документов (в том числе ГТД) и аннотаций на биологически активные добавки. перевод договоров и инструкций на мотоциклы

Польский язык: тексты строительной тематики и научные тексты.