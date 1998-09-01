Сергунин Андрей

(Andrey V. Sergunin)

Художник-аниматор, программист.

3 года работы в программе Macromedia Flash.

-качественно

-быстро

-не дорого

Опыт работы

08/2002 - 10/2004 Авиализинг - транспортные авиаперевозки

Авиатехник

работа на самолёте при прилёте.

обслуживание и ремонт радиооборудования самолёта.

Образование

09/1998 - 07/2002 Авиационный институт

Радиооборудование

диплом

Дополнительные сведения

Дата рождения: 1981-06-23

Владение иностранными языками:

# Английский - читаю, могу объясниться

Знание компьютера: опыт работы в программе Macromedia Flash MX 3 года.

так же работа в программе Adobe Photoshop и Corel Draw