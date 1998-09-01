Сергунин Андрей
(Andrey V. Sergunin)
Художник-аниматор, программист.
3 года работы в программе Macromedia Flash.
-качественно
-быстро
-не дорого
Опыт работы
08/2002 - 10/2004 Авиализинг - транспортные авиаперевозки
Авиатехник
работа на самолёте при прилёте.
обслуживание и ремонт радиооборудования самолёта.
Образование
09/1998 - 07/2002 Авиационный институт
Радиооборудование
диплом
Дополнительные сведения
Дата рождения: 1981-06-23
Владение иностранными языками:
# Английский - читаю, могу объясниться
Знание компьютера: опыт работы в программе Macromedia Flash MX 3 года.
так же работа в программе Adobe Photoshop и Corel Draw
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Портфолио
- Дрожь земли144 просмотра
- Кора земного мозга170 просмотров
- Вечерний ташкент197 просмотров
- Водная гладь144 просмотра
- Ноты145 просмотров
- Прямоугольный треугольник153 просмотра
- Наргиза139 просмотров
- Портрет птицы204 просмотра
- Весенний закат154 просмотра
- Там где облака обнимают землю228 просмотров
- Аня171 просмотр
- Крестик (ню)160 просмотров