Дизайнер, ретушер

Я являюсь графическим дизайнером, владею такими программами пакета Adobe как: Ps, Ai, Id, Lr, Pr. Так же для иллюстраций использую sai2. Предоставляю услуги разработки логотипов, визиток, плакатов, баннеров, рекламных брошюр и буклетов, так же занимаюсь иллюстрацией, как компьютерной, так и ручной. Имею классическое художественное образование и на данный момент являюсь студенткой Школы Дизайна. Помимо прочего, 4 года занимаюсь фотографией и ретушью, как модельной, так и предметной. Всегда буду рада выполнить заказ, учитывая ваши пожелания.