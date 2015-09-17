sordis61

Николай sordis61

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Разработка сайтов любой сложности

Отзывы заказчиков

Tolyt
39 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Перенести базу Битрикса на другой Хостинг
Прекрасная работа! Рекомендую к партнёрству!
Все четко коротко и по делу рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв