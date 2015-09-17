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Николай
sordis61
sordis61
34 года
10 лет на
фриланс
-бирже
Был
9 лет назад
1 отзыв
Разработка сайтов любой сложности
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Анатолий
Tolyt
39 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
70 отзывов
$1
10 баллов
10 лет назад
Перенести базу Битрикса на другой Хостинг
Прекрасная работа! Рекомендую к партнёрству!
Все четко коротко и по делу рекомендую к сотрудничеству
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Отзывы заказчиков
1
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