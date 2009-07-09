sound-man

Александр Смирнов sound-man

 
47 лет
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Звук и музыка

Доброго времени. Я и группа специалистов которых я представляю, специализируемся на любых работах связаных со звуком в целом и музыкой в частности. Располагая профессиональной студией звукозаписи мы способны решить задачу любой сложности. В связи с тем что территориально мы находимся на переферии - стоимость наших услуг очень демократична.

Неполный перечень услуг:

- Услуги композитора (саундтреки, поп, рок, металл, хип-хоп итд)

- Аранжировка

- Запись (сессионными музыкантами) вокала, любых живых и электронных муз. инструментов. А так же работа с VST аналогами

- Обработка аудиоматериала (коррекция, шумоподавление, реставрация итд)

- Сведение (премастеринг, если угодно)

- Запись дикторского текста, озвучка

- Аудиореклама, джинглы итп.

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Отзывы заказчиков
uspehz
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Приватный проект для sound-man
Sound-man - настоящий профессионал в звукозаписи и в последующей обработке звука. Проект был сделан быстро (раньше срока), качественно и с бонусами для меня.
Четкое ТЗ. Вежливость. Адекватность. Своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
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