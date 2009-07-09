Звук и музыка

Доброго времени. Я и группа специалистов которых я представляю, специализируемся на любых работах связаных со звуком в целом и музыкой в частности. Располагая профессиональной студией звукозаписи мы способны решить задачу любой сложности. В связи с тем что территориально мы находимся на переферии - стоимость наших услуг очень демократична.

Неполный перечень услуг:

- Услуги композитора (саундтреки, поп, рок, металл, хип-хоп итд)

- Аранжировка

- Запись (сессионными музыкантами) вокала, любых живых и электронных муз. инструментов. А так же работа с VST аналогами

- Обработка аудиоматериала (коррекция, шумоподавление, реставрация итд)

- Сведение (премастеринг, если угодно)

- Запись дикторского текста, озвучка

- Аудиореклама, джинглы итп.