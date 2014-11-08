soundcloudpro

накрутка прослушек на soundcloud пишем на электронную почту [email protected] первые 400 прослушек бесплатно ( для 1 аккаунта )+ 400 прослушек 200р. ( первым 10 заказчикам 100 р. ) + 800 прослушек 350р. ( первым 10 заказчикам 150 р. )+ 1600 прослушек 600р. + 400 прослушек на любой трек бесплатно ( первым 10 заказчикам 300 р. )> 1600 прослушек ( оговаривается через почту )накрутка не делится на все треки, каждый трек накручивается отдельно..накрутка занимает от 4 до 24 часов. до : www.sendspace.com/file/mh2w2n после : www.sendspace.com/file/f5zyb5 так же накручиваем лайки и фолловеров.1 like = 1 р.1 follower = 2 р.