soustudio

Grigoriy Uvarov soustudio

 
38 летРоссия/Иркутск
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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sergcomis
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
$500
10 баллов
15 лет назад
Создание логотипа для Бирж моделей и талантов
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!