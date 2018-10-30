Девушка - системный администратор, электромеханик 4 разряда и просто умная и хитрая, ищет работу!

Семейное положение – не замужем. Детей нет. Владение ПК на уровне «продвинутый пользователь», знание специализированных программ для обработки текстовой и графической информации. К работе отношусь добросовестно, аккуратная, пунктуальная, старательная. Работу выполняю в установленные сроки. Быстро реагирую в стрессовых ситуациях. Среднее специальное образование по специальности "Вычислительные машины, системы и сети". В данный момент получаю высшее образование по специальности "Автоматизированные системы обработки информации".