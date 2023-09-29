Опыт работы - 7 лет.
Профессиональные навыки:
- проектирование интерфейсов сайтов, программ целиком или отдельных частей.
- юзабилити-оценка готовых или почти готовых проектов.
- общение с заказчиком, составление требований, условий и написание технического задания.
- владение средством прототипирования Axure, создание статичных и интерактивных прототипов.
- проектирование и работа с информационными архитектурами: ER модели, UML диаграммы.
- знание английского языка: Upper Intermediate – Выше среднего, чтение и перевод с нечастым обращением к словарю.
Условия и особенности работы со мной:
- подстраиваюсь под бюджет проекта. Договориться о разумной цене - не проблема.
- работаю в свободном графике. Делаю все в обговоренный заранее разумный срок, с возможностью задержки не более 2-х дней (редко). Оплата никак не должна зависеть от того, сколько времени я потратил на проект, то есть, проект выполненный в более короткие сроки, не может подразумевать более низкую оплату.
- аванс, пусть небольшой, но обязателен.
Итого, я беру по-проектную оплату. Стоимость моей работы и согласие на нее зависит от следующих факторов: а) бюджета, выделенного под проект. б) требуемых сроков. в) объема работ. Проект выполняю по частям, после каждой части должна быть оплата, которая этой части соответствует.
В целом все условия договорные, и если в вашей компании какие-то другие принципы и требования, которые так же разумны, то назовите их, вполне возможно меня они устроят.
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