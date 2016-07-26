spvipit

Олег Любченко spvipit

 
39 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
HTML-верстка сайтов, исправление ошибок в верстке

Образование: высшее педагогическое

Знания:

Веб-програмирование: HTML5, CSS3, Sass, Javascript, jQuery, MySQL, PHP.

Веб-технологии: SVN (Subversion), SEO, Pixel Perfect, CSS sprites, Twitter Bootstrap, адаптивная верстка.

CMS

Wordpress, Opencart

Услуги:

  • HTML-верстка
  • разработка сайтов "под ключ"
  • сопровождение и администрирование веб-ресурсов
  • модификация сайтов (изменение дизайна, оптимизация скорости загрузки, SEO-оптимизация, адаптация для мобильных устройств, микроразметка, семантика, юзабилити)
  • исправление ошибок верстки

Портфолио