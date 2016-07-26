HTML-верстка сайтов, исправление ошибок в верстке
Образование: высшее педагогическое
Знания:
Веб-програмирование: HTML5, CSS3, Sass, Javascript, jQuery, MySQL, PHP.
Веб-технологии: SVN (Subversion), SEO, Pixel Perfect, CSS sprites, Twitter Bootstrap, адаптивная верстка.
CMS
Wordpress, Opencart
Услуги:
- HTML-верстка
- разработка сайтов "под ключ"
- сопровождение и администрирование веб-ресурсов
- модификация сайтов (изменение дизайна, оптимизация скорости загрузки, SEO-оптимизация, адаптация для мобильных устройств, микроразметка, семантика, юзабилити)
- исправление ошибок верстки
Портфолио
- Сайт-каталог на Wordpress662 просмотра