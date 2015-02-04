Разработка настольных и серверных приложений:
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- Delphi 1,3,4,6,7,XE6
- C, С++, MS Visual Studio 2010, 2012
- OOP/OOD/COM/DCOM/ActiveX/Win API/ Multi-thread
- разработка компонентов Delphi
- разработка служб Windows
- SQLite, Interbase/Firebird, Oracle
- SQL, PL SQL
- PowerDesigner (Sybase Corp.) - проектирование баз данных
- знание HTML,CSS,Javascript
Разработка мобильных приложений:
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- кросс-платформенная разработка для мобильных платформ (Android, iOS, Windows Phone 8, Bada, Blackberry 10, Tizen) в среде MS Visual Studio + Maramalade SDK
- кросс-платформенная разработка для платформ Android, iOS, Windows (x86, x64), MacOS в среде Delphi XE6
Разработка встраиваемых систем:
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- профессиональное знание цифровой,аналоговой и микропроцессорной техники
- разработка аппаратного и программного обеспечения микропроцессорных устройств (Microchip PIC18,PIC24,PIC32)
- разработка схемотехники и разводка печатных плат
- разработка программ на Assembler, C, C++
- опыт разработки для I2C, SPI, PPI, A/D, D/A, GPIO
- опыт разработки для интерфейсов RS232, RS485, CAN, 1Wire, USB, Ethernet
- опыт разработки для протокола Wireless IEEE 802.15.4 (WPAN)