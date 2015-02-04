sshub2015

Сергей sshub2015

 
68 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Разработка настольных и серверных приложений:

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  - Delphi 1,3,4,6,7,XE6

  - C, С++, MS Visual Studio 2010, 2012

  - OOP/OOD/COM/DCOM/ActiveX/Win API/ Multi-thread 

  - разработка компонентов Delphi 

  - разработка служб Windows

  - SQLite, Interbase/Firebird, Oracle 

  - SQL, PL SQL

  - PowerDesigner (Sybase Corp.) - проектирование баз данных

  - знание HTML,CSS,Javascript

Разработка мобильных приложений:

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  - кросс-платформенная разработка для мобильных платформ  (Android, iOS, Windows Phone 8,  Bada, Blackberry 10, Tizen)  в среде MS Visual Studio +  Maramalade SDK

  - кросс-платформенная разработка для платформ Android, iOS, Windows (x86, x64), MacOS  в среде Delphi XE6

Разработка встраиваемых систем:

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  - профессиональное знание цифровой,аналоговой и микропроцессорной техники

  - разработка аппаратного  и программного обеспечения микропроцессорных устройств (Microchip PIC18,PIC24,PIC32)

  - разработка схемотехники и разводка печатных плат

  - разработка программ на Assembler, C, C++  

  - опыт разработки для I2C, SPI, PPI, A/D, D/A, GPIO 

  - опыт разработки для интерфейсов RS232, RS485, CAN, 1Wire, USB, Ethernet   

  - опыт разработки для протокола Wireless IEEE 802.15.4 (WPAN) 