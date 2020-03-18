Adobe premier pro Pixelmator pro Изучаю after effects, Adobe illustrator.

Делаю монтаж от коротких 10 сек. до длинных роликов. цветокорекция в premier, стабилизация, шум. Эффекты, титры, анимация и т.д на что способен Adobe premier. Подбор и наложение музыки с последующей обработкой (шум, выравнивание по громкости и т.д.)Всегда работа по тех.заданию и сценарию. Обо мне Люблю свою работу и постоянно совершенствуюсь. Все то что приносит мне доход я делаю для себя. Всегда можно договориться. Завтра не будет, есть только сегодня и сейчас. ОбразованиеБазовые курсы Adobe premier pro Дмитрий ЛарионовПродвинутые курсы Adobe premier pro Дмитрий ЛарионовПрактика не игрового монтажа Теория монтажаМои работы можно посмотреть

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